Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:37 PM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി കാ​യം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി കാ​യം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’
    കാ​യം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് ബി.​എ​സ് പി​ള്ള ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​യം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ് പി​ള്ള ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ക​ല-​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, താ​ര ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തി​രു​വാ​തി​ര, സി​നി​ജി​ത് ആ​ൻ​ഡ് ടീ​മി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ര​ഞ്ജി​ത്ത്, അ​രു​ൺ സോ​മ​ൻ, ഖ​ലീ​ൽ, സ​ജ​ൻ, ഹ​രി സോ​മ​ൻ, മ​ധു​കു​ട്ട​ൻ, സാ​ദ​ത്ത്, സ​തീ​ഷ് പി​ള്ള, അ​മീ​ൻ , ബി​ജു ഖാ​ദ​ർ, അ​നീ​ഷ്, ഹ​രി പ​ത്തി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:onam celebrationKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kayamkulam NRI ‘Onan Nilavu’ in celebration
