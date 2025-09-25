Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:13 AM IST

    ക​വ്വാ​യി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം

    ക​വ്വാ​യി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ക​വ്വാ​യി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക​വ്വാ​യി മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും മൗ​ലൂ​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി.​പി.​അ​ൻ​വ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ.​പി.​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ഹ​മ​ദ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പി.​ജ​ബ്ബാ​ർ, ഇ.​എം.​പി.​ഹൈ​ദ​ർ, മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി, ടി.​കെ.​പി.​സാ​ജി​ദ്, എം.​എ.​മി​സ്ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം അ​ഹ്സാ​നി മൗ​ലൂ​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ടി.​പി. ഷ​ഫീ​ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും എ.​പി. റു​വൈ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

