Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:49 AM IST

    നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം

    നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം
    ഫോ​ക്ക് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്‌​പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്ക്) 20ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം’​അ​ഹ്മ​ദി ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഫോ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മാ​തു സ​ജി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ലി​ജീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സൂ​ര​ജ് കെ.​വി, വ​നി​താ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷം​ന വി​നോ​ജ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഖി​ല ഷാ​ബു, ബാ​ല​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​വ​ന്തി​ക മ​ഹേ​ഷ്‌, പ്ര​വീ​ൺ അ​ടു​ത്തി​ല, അ​നി​ൽ കേ​ളോ​ത്ത്, കെ.​വി. വി​ജ​യേ​ഷ്, സു​നി​ൽ നാ​യ​ർ, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, ശ​ര​ത്ത്, അ​ൽ​മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്ര​തി​നി​ധി ബേ​സി​ൽ മാ​ത്യു, ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് യു.​കെ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ജേ​ഷ് പി.​എം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​തി​നെ​ട്ടാ​മ​ത് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഫോ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മാ​തു സ​ജി​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.

    പ്ല​സ് ടു ​ക്ലാ​സി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​റി​റ്റോ​റി​യ​സ് അ​വാ​ർ​ഡും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. സ​ന്തോ​ഷി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​വും കൈ​മാ​റി. ഫോ​ക്ക് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം, സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം, സം​ഘ​ട​ന ച​രി​ത്രം വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​യ​നോ​ര ഫി​ലി​പ്പ്, അ​ഞ്ജു ജോ​സ​ഫ്, ബ​ൽ​റാം, ശ്രീ​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് സ​ദ​സ് ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കി. ഫോ​ക്ക് വ​നി​താ​വേ​ദി​യും ബാ​ല​വേ​ദി​യും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​സ​ന്ധ്യ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു.

    News Summary - Kannur festival brings together dance and music
