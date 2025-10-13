Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:59 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പാ​റ്റ്​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘കോ​ല​ത്തു​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം’

    ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പാ​റ്റ്​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘കോ​ല​ത്തു​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം’
    ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പാ​റ്റ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ​കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പാ​റ്റ​്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) പ​തി​മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘കോ​ല​ത്തു​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം- 2K25’ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ന​യ​ൻ അ​ഴീ​ക്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ശി​ഷ്ട അ​തി​ഥി​യാ​യി ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ വി​ശി​ഷ്ട അ​തി​ഥി​യാ​യി. കോ​ല​ത്തു​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം -225 സ​പ്ലി​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മ​ധു മാ​ഹി കോ​ല​ത്തു​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​നി​ത ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സു​ശീ​ല, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഖാ​ലി​ദ് മ​ക്ക്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം അ​ജി​ത്ത് പൊ​യി​ലൂ​ർ, ചാ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൗ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​യ്സ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ബി​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ആ​ദി​ൽ അ​ത്തു, ഫാ​ത്തി​മ ജ​ബ്ബാ​ർ, ശ്വേ​ത അ​ശോ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​മേ​ള അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കോ​ൽ​ക്ക​ളി, നൃ​ത്ത വി​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. സ്ലാ​നി​യ പെ​യ്ട്ട​ൺ വ​യ​ലി​ൻ ഫ്യൂ​ഷ​നും, ഷീ​ബ പെ​യ്ട്ട​ൺ , അ​ർ​ച്ച​ന സ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, വ​നി​ത വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ക​വി​ത, ബി​ന്ദു, ചി​ത്ര​ലേ​ഖ,

    അ​ജ്മീ റാ​ഷി​ദ്, സ്മി​ത, പ്രേ​മ​ല​ത മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, മി​ഥു​ൻ, ദീ​പു, അ​ഷ​റ​ഫ്, ശ​ര​ൺ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ, അ​നി​ൽ, എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

