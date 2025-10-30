Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 2:00 PM IST

    കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് കുവൈത്തിലെ ഫഹാഹീലില്‍ പുതിയ ഷോറൂം തുറക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒക്ടോബർ 31ന് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കും
    കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് കുവൈത്തിലെ ഫഹാഹീലില്‍ പുതിയ ഷോറൂം തുറക്കുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യയിലെയും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയേറിയ ആഭരണ ബ്രാന്‍ഡുകളിലൊന്നായ കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് കുവൈത്തിലെ ഫഹാഹീല്‍ മക്കാ സ്ട്രീറ്റിലെ മുനീറ ബില്‍ഡിങ്ങിന്‍റെ ഗ്രൗണ്ട് ​േഫ്ലാറില്‍ പുതിയ ഷോറൂം ആരംഭിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 31ന് വൈകുന്നേരം 7.30ന് പ്രമുഖ സിനിമാതാരം കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

    ഫഹാഹീലിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായി എത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന ലോക്കേഷനിലുള്ള പുതിയ ഷോറൂമില്‍ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍, ഡയമണ്ട്, അണ്‍കട്ട്, പ്ലാറ്റിനം, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോണ്‍ എന്നിവക്കായി ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള റീട്ടെയ്ല്‍ അന്തരീക്ഷമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് ആകര്‍ഷകമായ സ്വര്‍ണനാണയങ്ങള്‍ സമ്മാനമായി നൽകും. 600 ദിനാറിനോ അതില്‍ കൂടുതലോ തുകക്ക് ഡയമണ്ട്, പോള്‍ക്കി ആഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് രണ്ടുഗ്രാം സ്വര്‍ണനാണയം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. 350 ദിനാര്‍ മുതല്‍ 599 ദിനാര്‍വരെ വിലയുള്ള ഡയമണ്ട്, പോള്‍ക്കി ആഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണനാണയം സൗജന്യമായി സ്വന്തമാക്കാം.

    600 ദിനാറിനോ അതിലധികമോ തുകക്ക് അണ്‍കട്ട്, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോണ്‍, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്കും ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണനാണയം സൗജന്യമായി നേടാം. കൂടാതെ, പണിക്കൂലി 5.5 ശതമാനം മുതല്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഈടാക്കുന്നത്. നവംബര്‍ 10 വരെയാണ് ഓഫർ കാലാവധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:inagurationKalyan JewelersFahaheelKalyani Priyadarsan
    News Summary - Kalyan Jewellers opens new showroom in Fahaheel, Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X