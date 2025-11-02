Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    2 Nov 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 12:48 PM IST

    ക​ല്യാ​ണ്‍ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു

    ക​ല്യാ​ണ്‍ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു
    ക​ല്യാ​ണ്‍ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ക​ല്യാ​ണി പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ല്യാ​ണ്‍ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ലെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ന​ടി ക​ല്യാ​ണി പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു.

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മു​നീ​റ ബി​ല്‍ഡി​ങ്ങി​ന്‍റെ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ലാ​ണ് വി​പു​ല​മാ​യ ഷോ​റൂം. സ്വ​ര്‍ണം, ഡ​യ​മ​ണ്ട്, അ​ണ്‍ക​ട്ട്, പ്ലാ​റ്റി​നം, പ്ര​ഷ്യ​സ് സ്റ്റോ​ണ്‍സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ആ​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഖ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി​ക്കൂ​ലി 5.5 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ​ടാ​ക്കു​ക. 600 ദീ​നാ​റി​നോ കൂ​ടു​ത​ലോ തു​ക​ക്ക് ഡ​യ​മ​ണ്ട്, പോ​ള്‍ക്കി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ര​ണ്ടു​ഗ്രാം സ്വ​ര്‍ണ​നാ​ണ​യം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    350 മു​ത​ല്‍ 599 ദീ​നാ​ര്‍ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള ഡ​യ​മ​ണ്ട്, പോ​ള്‍ക്കി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഒ​രു ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണ നാ​ണ​യം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. 600 ദീ​നാ​റി​നോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ തു​ക​ക്ക് അ​ണ്‍ക​ട്ട്, പ്ര​ഷ്യ​സ് സ്റ്റോ​ണ്‍, പ്ലാ​റ്റി​നം ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും ഒ​രു ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണ​നാ​ണ​യം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി നേ​ടാം. ന​വം​ബ​ര്‍ 10 വ​രെ​യാ​ണ് ഓ​ഫ​ർ.

    ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശു​ദ്ധ​ത, ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും തി​രി​കെ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​ഷ്വ​റ​ന്‍സ് സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​വും ല​ഭി​ക്കും. ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ന്‍ സൗ​ജ​ന്യ മെ​യി​ന്‍റ​ന​ന്‍സും ല​ഭി​ക്കും.

    പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ല്യാ​ണി പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ല്യാ​ണ്‍ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മെ​ന്ന് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ര​മേ​ഷ് ക​ല്യാ​ണ​രാ​മ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ന്ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും പ​ര​മാ​വ​ധി മൂ​ല്യ​വും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

