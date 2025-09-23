Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    23 Sept 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 1:45 PM IST

    ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്ത് ക​ല

    ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്ത് ക​ല
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ക​ല കു​വൈ​ത്ത്. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500-ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 16,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യൊ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും, ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ‌ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി ഹി​ക്മ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    News Summary - Kala welcomes 'Norka Care' insurance scheme
