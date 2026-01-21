Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കു​ഞ്ഞു​സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി ക​ല മൈ​ക്രോ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    കു​ഞ്ഞു​സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി ക​ല മൈ​ക്രോ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    ക​ല മൈ​ക്രോ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് തി​രി​തെ​ളി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്ട് ല​വേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ-​ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ഫി​ലിം സൊ​സൈ​റ്റി എ​ട്ടാ​മ​ത് മൈ​ക്രോ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ കു​ഞ്ഞു​സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി. മം​ഗ​ഫ് അ​ൽ ന​ജാ​ത്ത് സ്കൂ​ൾ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ല​ച്ചി​ത്ര ന​ടി​യും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ രോ​ഹി​ണി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ക​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​സ്റ്റി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ശ​രീ​ഫ് ഈ​സ, വി.​വി.​പ്ര​വീ​ൺ, പ്ര​സീ​ദ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, നി​ഷാ​ന്ത് ജോ​ർ​ജ്, ബി​ജോ​യ്, അ​ജി​ത്ത് പ​ട്ട​മ​ന എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    63 സി​നി​മ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു

    ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ വി.​കെ. സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ദ ​തേ​ഡ് ​ട്രൈ​യാ​ഫെ​റ്റ്’ മി​ക​ച്ച സി​നി​മ​ക്കും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഇ​തേ സി​നി​മ​യി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് നി​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി.

    ഷൈ​ജു ജോ​ൺ മാ​ത്യു സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ഇ​ത​ൾ’ ആ​ണ് മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സി​നി​മ. രാ​ജീ​വ്‌ ദേ​വാ​ന​ന്ദ​നം സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത പ​ന്തം, സു​ശാ​ന്ത് സു​കു​മാ​ര​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ഫോ​ർ​മാ​റ്റ്‌ എ​ന്നി​വ പ്ര​ത്യേ​ക ജൂ​റി പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി.

    മി​ക​ച്ച ന​ടി- ആ​ൻ​ഡ്രി​യ ഷ​ർ​ളി (ഭ്ര​മം), ബാ​ല​താ​രം- ഇ​സാ​ൻ ഹി​ൽ​മി (ഹോ​പ്), സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ജൂ​റി അ​വാ​ർ​ഡ്-​ഇ​വ​ഞ്ജ​ലീ​ന മ​റി​യ സി​ബി, മി​ക​ച്ച സ്ക്രി​പ്റ്റ്-​വി​മ​ൽ പി ​വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ (ദ ​ഷൂ​സ്), സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ജൂ​റി പു​ര​സ്‌​കാ​രം- നി​ഖി​ൽ പ​ള്ള​ത്ത് (സാ​യി​പ്പി​ന്റെ കൂ​ടെ ഒ​രു രാ​ത്രി). സി​നി​മ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി- അ​ശ്വി​ൻ ശ​ശി​കു​മാ​ർ (ആ​വി​ർ​ഭാ​വം), സൗ​ണ്ട് ഡി​സൈ​ന​ർ -അ​ശ്വി​ൻ, ആ​ർ​ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ -ആ​ന​ന്ദ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ, എ​ഡി​റ്റ​ർ- അ​ര​വി​ന്ദ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ.

