Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക​ല കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 2:06 PM IST

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ക്യാ​മ്പ് ജെ.​സ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്ട്‌ ല​വേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ക​ല കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​സാ​രി ക​ട​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജെ.​സ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ക്യാ​മ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളേ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളേ​യും കു​റി​ച്ച് ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പ്ര​സീ​ദ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തി​ൻ പ്ര​കാ​ശ്, ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത്ത്, ജെ. ​സ​ജി, സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​മി​ത വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​വീ​ൺ പി.​വി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷം​ല ബി​ജു, മേ​ഖ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി, ശ്രീ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗാ​ന സ​ന്ധ്യ​യും, ഗ്രൂ​പ് ച​ർ​ച്ച​യും, ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. വ​ഫ്ര ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തി​ൻ പ്ര​കാ​ശ് ‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ബി. സു​രേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kala kuwaitKuwait NewsLeadership Campgulf news malayalam
    News Summary - Kala Kuwait Leadership Camp
    Similar News
    Next Story
    X