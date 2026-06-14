Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകല കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 10:48 AM IST

    കല കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ സെമിനാർ

    text_fields
    bookmark_border
    കല കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ സെമിനാർ
    cancel
    camera_alt

    ഡോ.ജുബിന ബെൻസിക്ക് കല കുവൈത്ത് ഉപഹാരം കൈമാറുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കല കുവൈത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.

    അബ്ബാസിയ ഹെവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ‘യാത്രാ ആരോഗ്യവും പൊതുജനാരോഗ്യവും’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന സെമിനാർ കല കുവൈത്ത് ജനറൽ സെക്രടറി ജിതിൻ പ്രകാശ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

    ഡോ. അനില ആൽബർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കല കുവൈത്ത് പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ട്രാവൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഡോ.ജുബിന ബെൻസി അന്തൂരത്തൊടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. യാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ, രോഗപ്രതിരോധം, പൊതുജനാരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം എന്നിവ ഡോ.ജുബിന വിശദീകരിച്ചു. സമയോചിതമായ സി.പി.ആർ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രാവാസിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കല കുവൈത്ത് അംഗം അജിത ശിവരാമനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. കായിക വിഭാഗം സെക്രട്ടറി അശേകൻ കൂവ നന്ദി പറഞ്ഞു. സെമിനാറിൽസംസാരിച്ചവർക്ക് സംഘടനയുടെ ഉപഹാരം കൈമാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Kala Kuwait Health Seminar
    Similar News
    Next Story
    X