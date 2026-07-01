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    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 July 2026 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 10:57 AM IST

    വേൾഡ് കപ്പ് കാർണിവലിൽ ഫുട്ബാൾ ആവേശം നിറച്ച് കല കുവൈത്ത് ഫുട്ബാൾ ക്വിസ് മത്സരവും ഫാൻസ് സംഗമവും

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    വേൾഡ് കപ്പ് കാർണിവലിൽ ഫുട്ബാൾ ആവേശം നിറച്ച് കല കുവൈത്ത് ഫുട്ബാൾ ക്വിസ് മത്സരവും ഫാൻസ് സംഗമവും
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    കല കുവൈത്ത് ഫുട്ബാൾ ക്വിസ് മത്സരം ഫാൻസ് ഗാതറിങ്ങ് പരിപാടിയിൽ സമ്മാനം

    കൈമാറുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ - കല കുവൈത്ത് അബുഹലിഫ മേഖല കമ്മിറ്റി 'വേൾഡ് കപ്പ് കാർണിവൽ -2026' ഫുട്ബാൾ ക്വിസ് മത്സരവും ഫാൻസ് ഗാതറിങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു.

    മെഹബൂല കല സെന്ററിൽ കല കുവൈത്ത് പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി കടയ്ക്കൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മേഖല എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഗായത്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതിൻ പ്രകാശ് ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. സംഗീത് ക്വിസ് മാസ്റ്ററായി മത്സരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    14 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ഫുട്ബാൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ അബ്ബാസിയ മേഖലയുടെ സ്റ്റാൻലി സാബു – ശരത് കുമാർ ടീം ഒന്നാം സ്ഥാനവും അബുഹലിഫ മേഖലയിലെ റിതിൻ പ്രകാശ് – ജിഷ്ണുരാജ് ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കല കുവൈത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതിൻ പ്രകാശും മേഖല സെക്രട്ടറി ഷിജിനും ചേർന്ന് വിതരണം ചെയ്തു.

    പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ടീമുകളുടെ കട്ടൗട്ടുകൾ, ആകർഷകമായ ഫ്ലെക്സുകൾ, ഫുട്ബാൾ പ്രേമികൾക്കായി ഒരുക്കിയ സെൽഫി പോയിന്റ് എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായി. മേഖല സെക്രട്ടറി ഷിജിൻ സ്വാഗതവും മേഖല എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അരുൺ ബാബു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    TAGS:kala kuwaitcompetitiongatheringFootball Quiz
    News Summary - Kala Kuwait Football Quiz Competition and Fan Gathering
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