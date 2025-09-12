Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക​ല കു​വൈ​ത്ത് നാ​ട​ക...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:50 AM IST

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് നാ​ട​ക മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് നാ​ട​ക മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് നാ​ട​ക മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്. രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​ഖൈ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​രും. 14ഓ​ളം സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​റു​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി പ്ര​മു​ഖ ച​ല​ച്ചി​ത്ര-​നാ​ട​ക ന​ട​ൻ സ​ന്തോ​ഷ്‌ കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    നാ​ട​ക​ക​ല​യെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ട​ക മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ക​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സ​ന്തോ​ഷ്‌ കീ​ഴാ​റ്റൂ​രി​ന് ക​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newskala kuwaitDrama CompetitionKuwait News
    News Summary - Kala Kuwait Drama Competition Today
    Similar News
    Next Story
    X