കല കുവൈത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്: ജലീബ്-എ ടീം ജേതാക്കൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ-കല കുവൈത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ജലീബ്-എ ടീം ജേതാക്കൾ. അബൂഹലീഫ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അബ്ബാസിയ സൗത്ത് ടീമിനെ കീഴടക്കിയാണ് നേട്ടം.
25 ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു. വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ മാൻ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റായും ബെസ്റ്റ് ബോളറായും ജിതിൻ ജോസും മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി പീറ്ററും ബെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായി ജിതിൻ മണിയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
വിജയികൾക്കും റണ്ണേഴ്സപ്പിനുമുള്ള ട്രോഫികൾ കല കുവൈത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോസഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.വി. ഹിക്മത് എന്നിവർ കൈമാറി. കായികവിഭാഗം സെക്രട്ടറി ശരത് ചന്ദ്രൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വ്യക്തിഗത സമ്മാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നാല് മേഖല പ്രസിഡന്റുമാരും ചേർന്ന് കൈമാറി.
ട്രഷറര് പി.വി സുരേഷ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.വി. പ്രവീൺ, ടൂർണമെന്റ് ജനറൽ കൺവീനർ ഷിജു ജോസ് എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന സമാപന ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register