Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:14 PM IST

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: ജ​ലീ​ബ്-​എ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: ജ​ലീ​ബ്-​എ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജ​ലീ​ബ്-​എ ടീ​മി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ-​ക​ല കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജ​ലീ​ബ്-​എ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ. അ​ബൂ​ഹ​ലീ​ഫ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ സൗ​ത്ത് ടീ​മി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​ണ് നേ​ട്ടം.

    25 ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യും ബെ​സ്റ്റ് ബോ​ള​റാ​യും ജി​തി​ൻ ജോ​സും മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചാ​യി പീ​റ്റ​റും ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ്സ്മാ​നാ​യി ജി​തി​ൻ മ​ണി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ​പ്പി​നു​മു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. കാ​യി​ക​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നാ​ല് മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി.

    ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ പി.​വി സു​രേ​ഷ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​വി. പ്ര​വീ​ൺ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജു ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsKuwait
    News Summary - Kala Kuwait Cricket Tournament: Jaleeb-A Team Winners
