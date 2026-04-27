കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക് കെ.എ.ജി യാത്രയയപ്പ്

കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക് കെ.എ.ജി യാത്രയയപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഈ വർഷം കുവൈത്തിൽ നിന്നും ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് കെ.എ.ജി കുവൈത്ത് യാത്രയയപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫർവാനിയ ഷെഫ് നൗഷാദ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ.എ.ജി പ്രസിഡന്റ് അൻവർ സഈദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കെ.എ.ജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.ടി.ശരീഫ്, ട്രഷറർ പി.ടി.ഷാഫി, സെക്രട്ടറി സിറാജ് സ്രാമ്പിക്കൽ,നിയാസ് ഇസ്ലാഹി,അബ്ദുറസാഖ് നദവി, പിടി എന്നിവർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഹജ്ജ് സംഘം അമീർ ഫൈസൽ മഞ്ചേരി,ഡോ. അമീർഅഹ്മദ്,മുസ്തഫ ഹംസ പയ്യന്നൂർ,അബ്ദുറഹിമാൻ,ഡോ.അദ്ബുൽ ഹമീദ്,ഷംസീർ,അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ ഫിറോസ് ഹമീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അബ്ദുൽ ബാസിത് പാലാറ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. കെ.എ.ജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാബിക് യൂസഫ് സ്വാഗതവും സി.പി. നൈസാം നന്ദി പ്രസംഗവും നടത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register