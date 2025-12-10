Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 12:22 PM IST

    ക​ട​മേ​രി റ​ഹ്മാ​നി​യ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം കു​വൈ​ത്ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​സ്‌​മാ​ൻ ദാ​രി​മി അ​ടി​വാ​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ട​മേ​രി റ​ഹ്മാ​നി​യ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഖാ​ലി​ദ് ദു​വൈ​ഹി പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ ദാ​രി​മി അ​ടി​വാ​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ഹാ​ജി എ​ട​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ക​ട​മേ​രി സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ജ​ന​റ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് പ​യ​ന്തോ​ങ്ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എം.​ആ​ർ നാ​സ​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ മു​ക്കാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് ഒ​ന്ത​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് ഇ.​ടി.​കെ, സി.​കെ.​ഇ​ക്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ശ​രീ​ഫ് റ​ഹ്മാ​നി മ​മ്പാ​ട് ഉ​ൽ​ബോ​ധ​ന പ്ര​സം​ഗ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​ടി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സീ​ഡി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ ദാ​രി​മി അ​ടി​വാ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഫൈ​സ​ൽ ഹാ​ജി എ​ട​പ്പ​ള്ളി (പ്ര​സി), റ​ഫീ​ഖ് ഹാ​ജി ശ​ബാ​ബ് (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി), റ​ഷീ​ദ് പ​യ​ന്തോ​ങ്ങ്, റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ന​രി​പ്പ​റ്റ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ട​ക്കാ​ട്, സി.​വി. അ​ബ്ദു​ള്ള, പോ​ക്ക​ർ​ഹാ​ജി ക​ണ്ടോ​ത്ത് (വൈ.​പ്ര​സി), ഫൈ​സ​ൽ ക​ട​മേ​രി (ജ​ന.​സെ​ക്ര), അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​വി​ലാ​യി (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി വ​ലി​യാ​ല​ത്ത്, ബ​ഷീ​ർ ക​ണ്ണോ​ത്ത്, ഉ​സ്മാ​ൻ കാ​ണാ​ഞ്ചേ​രി, മ​ജീ​ദ് ഏ​റാ​ഞ്ചേ​രി, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ള​ത്തി​ൽ (സെ​ക്ര), വി.​ടി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ).

