Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവെ​റും അ​ഞ്ച്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:35 AM IST

    വെ​റും അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റ്; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ അ​തി​​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മി​ക​ച്ച​ത് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന് മ​ന്ത്രി
    വെ​റും അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റ്; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ അ​തി​​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​തി​​വേ​ഗം. അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​സ ല​ഭി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​സ വി​ത​ര​ണം ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്ത് വി​സ, വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ വി​ക​സ​നം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന, സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും ഈ ​വി​ക​സ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​ത് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹ​യാ​ത്ത് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​ന​ട​ന്ന ‘ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ്‌​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ’ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത സം​വി​ധാ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​നെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ടം മ​ന്ത്രി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന് സ​മു​ദ്ര, ക​ര അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന നൂ​ത​ന റ​ഡാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FASTminutesvisit visaKuwait News
    News Summary - Just five minutes; Visit visa processing at a fast pace
    Similar News
    Next Story
    X