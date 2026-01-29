Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right"യാ​ത്ര കു​വൈ​ത്ത്​'...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:47 AM IST

    "യാ​ത്ര കു​വൈ​ത്ത്​' ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ത്ര കു​വൈ​ത്ത്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ജ​ഗ​ൻ സാ​ൽ​മി​യ, ബെ​ന്നി ജോ​സ​ഫ്, അ​ല്ലി ജാ​ൻ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര കു​വൈ​ത്ത് 2026-2027 ലെ ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സാ​ൽ​മി​യ ആ​ർ.​ഡി.​എ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷെ​ബീ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത്ത് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​കെ.​ബ​ഷീ​ർ ക​ണ​ക്കും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ട്ര​ഷ​ർ അ​ലി ജാ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ബെ​ന്നി ജോ​സ​ഫ് (പ്ര​സി), ജ​ഗ​ൻ സാ​ൽ​മി​യ (സെ​ക്ര),അ​ല്ലി ജാ​ൻ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി (ട്ര​ഷ), ബാ​ബു ക​ട​യ്ക്ക​ൽ (ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഉ​മ്മ​ർ.​എ.​സി (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ),കു​ഞ്ഞി​മൊ​യ്തീ​ൻ (ജോ.​ട്രെ​ഷ), സു​രേ​ഷ് ദാ​സ​ൻ,ഉ​മ്മ​ർ.​എ.​സി (വൈ.​പ്ര​സി), അ​ബ്ദു​ൽ ഷെ​രീ​ഫ്, ക​ബീ​ർ (ജോ.​സെ​ക്ര), അ​നി​ൽ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, ഷ​ബീ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ,ന​ജാ​സ് നി​സ്സാ​ർ,അ​ബീ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ,ജോ​മോ​ൻ വി ​ചാ​ക്കോ,മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി,ശ്രീ​രാ​ജ്,മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്മ​ത്,ക​ണ്ണ​ൻ ജ​യ​ദേ​വ​ൻ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്), കെ.​കെ.​ബ​ഷീ​ർ (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsKuwaitOfficials
    News Summary - "Journey to Kuwait" Officials
    Similar News
    Next Story
    X