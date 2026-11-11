Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം; അമീറിന് ജോർഡൻ രാജാവിന്റെ കത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്തിലെ ജോർഡൻ അംബാസഡർ കത്ത് കൈമാറി
    ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം; അമീറിന് ജോർഡൻ രാജാവിന്റെ കത്ത്
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും ജോർഡനും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ജോർഡൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമൻ ബിൻ അൽ ഹുസൈനിൽ നിന്ന്, അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹിന് സന്ദേശം അയച്ചു.

    കുവൈത്തിലെ ജോർഡൻ അംബാസഡർ സിനാൻ റക്കാൻ അൽ മജാലി, ബയാൻ പാലസിൽ നടന്ന കൂടികാഴ്ചയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി അമീറും കിരീടാവകാശിയുമായ ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹിന് സന്ദേശം കൈമാറി.

    കിരീടാവകാശിയുടെ ദിവാൻ മേധാവി ശൈഖ് താമർ ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Jordan King Sends Message
    Next Story
    X