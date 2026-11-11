ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം; അമീറിന് ജോർഡൻ രാജാവിന്റെ കത്ത്

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ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം; അമീറിന് ജോർഡൻ രാജാവിന്റെ കത്ത്text_fields
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News Summary - Jordan King Sends Message
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്തും ജോർഡനും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ജോർഡൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമൻ ബിൻ അൽ ഹുസൈനിൽ നിന്ന്, അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹിന് സന്ദേശം അയച്ചു.
കുവൈത്തിലെ ജോർഡൻ അംബാസഡർ സിനാൻ റക്കാൻ അൽ മജാലി, ബയാൻ പാലസിൽ നടന്ന കൂടികാഴ്ചയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി അമീറും കിരീടാവകാശിയുമായ ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹിന് സന്ദേശം കൈമാറി.
കിരീടാവകാശിയുടെ ദിവാൻ മേധാവി ശൈഖ് താമർ ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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