Madhyamam
    Kuwait
    7 Oct 2025 2:00 PM IST
    7 Oct 2025 2:00 PM IST

    സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം കു​വൈ​ത്തി​ൽ

    ജി.സി.സി-യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തും
    സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം കു​വൈ​ത്തി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി-​യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ (ഇ.​യു) സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള 29ാമ​ത് യോ​ഗ​മാ​ണി​ത്. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ്യാ​പാ​ര, ഊ​ർ​ജ്ജ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ബ്ര​സ്സ​ൽ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി-​ഇ.​യു ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​വ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു.

    ഗ​ൾ​ഫ്-​യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് മി​നി​സ്റ്റീ​രി​യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ, ഊ​ർ​ജ്ജ സു​ര​ക്ഷ, ഹ​രി​ത സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ കു​വൈ​ത്ത് മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഫ്രാ​ൻ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നി​ര​വ​ധി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത്ത​രം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​പ​രോ​ധം, ആ​ക്ര​മ​ണം, കു​ടി​യി​റ​ക്കം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

