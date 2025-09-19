Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഖ​ത്ത​റി​ൽ സം​യു​ക്ത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 1:25 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 1:25 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി യോ​ഗം; ജി.​സി.​സി സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് ധാ​ര​ണ

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി യോ​ഗം; ജി.​സി.​സി സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് ധാ​ര​ണ
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജി.​സി.​സി സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഏ​കീ​കൃ​ത മി​ലി​ട്ട​റി ക​മാ​ൻ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​നും വ്യോ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സ​മി​തി​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം.

    ദോ​ഹ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത വ്യോ​മ, മി​സൈ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി, ജി.​സി.​സി സം​യു​ക്ത സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    ഖ​ത്ത​ർ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി, മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​രും മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ് -ഇ​സ്ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കു ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നും ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സം​യു​ക്ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സം​വി​ധാ​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GCCQataraCo-operative Defense Committeegulf news kuwait
    News Summary - Joint Defense Committee meeting in Qatar; GCC joint military exercise underway
    Similar News
    Next Story
    X