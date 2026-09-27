സംയുക്ത സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു: തർക്കവിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കുവൈത്തും ഇറാഖും

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
സംയുക്ത സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു: തർക്കവിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കുവൈത്തും ഇറാഖുംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Joint committee formed: Kuwait and Iraq to resolve disputed issues
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തർക്കവിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സംയുക്ത പ്രവർത്തന സമിതി രൂപീകരിച്ചു കുവൈത്തും ഇറാഖും.ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ 81-ാമത് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഉന്നതതല വാരത്തിനിടെ, കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹ് ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി അലി അൽ സൈദിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ധാരണ.
ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും നേതൃത്വത്തിന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ശിപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഈ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നത് വരെ കുവൈത്തിലും ബാഗ്ദാദിലുമായി മാറിമാറി യോഗങ്ങൾ ചേരുമെന്നും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story