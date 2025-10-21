Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    21 Oct 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:23 AM IST

    ജോ​ലി ദു​രു​പ​യോ​​ഗം: മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ജോ​ലി ദു​രു​പ​യോ​​ഗം: മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജോ​ലി ദു​രു​പ​യോ​​ഗം ചെ​യ്ത മൂ​ന്ന് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന, പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മ​ത്വം കാ​ണി​ച്ച​തി​നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന​വും പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്ക​ലും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    നു​വൈ​സീ​ബ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ലും സാ​ൽ​മി തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ദ​വി ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ തെ​റ്റാ​യ ഡേറ്റ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് കു​വൈ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ എ​ൻ​ട്രി, എ​ക്സി​റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​യി ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​തു​വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ്യാ​ജ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ സാ​ൽ​മി തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ഉ​ട​ൻ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രും നി​യ​മ​ത്തി​നതീ​ത​ര​ല്ലെ​ന്നും കു​റ്റം ചെ​യ്തെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

