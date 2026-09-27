ജറൂസലം: അറബ് ലീഗ്-ഒ.ഐ.സി യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പങ്കെടുത്തു

ജറൂസലം: അറബ് ലീഗ്-ഒ.ഐ.സി യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പങ്കെടുത്തുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന അറബ് ലീഗിന്റെയും ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷന്റെയും (ഒ.ഐ.സി) സംയുക്ത മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് പങ്കെടുത്തു. യു.എൻ പൊതുസഭയുടെ 81-ാമത് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഉന്നതതല വാരത്തിനിടെയായിരുന്നു യോഗം. ജറുസലമിലെ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളിലും, വിശുദ്ധ നഗരത്തിന്റെ നിയമപരവും ചരിത്രപരവുമായ നിലവിലെ അവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അറബ്-ഇസ്ലാമിക് സംയുക്ത നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളിലും യോഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
നഗരത്തിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ പ്രമേയങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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