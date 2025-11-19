Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപാ​ട്ടി​ൽ തി​ള​ങ്ങി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:30 AM IST

    പാ​ട്ടി​ൽ തി​ള​ങ്ങി ജീ​വ ജി​ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദമി പു​ര​സ്കാ​രം
    പാ​ട്ടി​ൽ തി​ള​ങ്ങി ജീ​വ ജി​ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ജീ​വ ജി​ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദമി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ഴാ​മ​ത് മ്യൂ​സി​ക് അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജീ​വ ജി​ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻ ജേ​താ​വാ​യി.

    വി​ഡി​യോ ആ​ൽ​ബം സോ​ങ്ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ബെ​സ്റ്റ് ചൈ​ൽ​ഡ് സി​ങ്ങ​റാ​യി ജീ​വ ജി​ഗു സ​ദാ​ശി​വ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പൊ​ന്നോ​മ​ൽ, ക​ണ്ണാ നീ ​എ​വി​ടെ എ​ന്നീ ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    മ​ല​പ്പു​റം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മാ​ക് കി​ഡ്സ്‌ അം​ഗ​വും ജി​ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻ ജി​ഷ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ക​നു​മാ​യ ജീ​വ ജി​ഗു സ​ദാ​ശി​വ​ൻഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. 2024 - 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ, കേ​ര​ള മ​ല​യാ​ള മി​ഷ​ൻ മ​ല​യാ​ള ക​വി​ത ആ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നേ​ര​ത്തേ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsSonggulfMusical
    News Summary - Jeeva Jigu Sadashivan shines in the song
    Similar News
    Next Story
    X