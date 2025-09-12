Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:25 PM IST

    ജീ​ത്തു അ​നു ജി​യോ​ക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ്

    doctrate
    ജീ​ത്തു അ​നു ജി​യോ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ല​പ്പു​ഴ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ പു​ത്ത​ൻ​കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യും കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ റി​സ​ർ​ച് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​യ ജീ​ത്തു അ​നു ജി​യോ​ക്ക് കാ​രു​ണ്യ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ നി​ന്ന് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ഡോക്ടറേറ്റ്. ‘കു​വൈ​ത്ത് അ​റ​ബ് ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സ്റ്റെം ​സെ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ് പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​നാ​യി എ​ൻ.​ജി.​എ​സ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​എ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ങ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗ​വേ​ഷ​ണം. 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ റി​സ​ർ​ച് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റാ​യ ജീ​ത്തു അ​നു ജി​യോ ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ബി.​ഇ​യും കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലെ കാ​രു​ണ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ എം.​ടെ​ക്കും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.കു​വൈ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ജി​യോ സി. ​എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും ജോ​യ് മാ​ത്യൂ​സ്, ആ​നി ജോ​യ് മാ​ത്യൂ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ക​ളു​മാ​ണ്. മ​ക്ക​ൾ: മ​ന്ന ആ​ൻ ജി​യോ, മി​ശാ​ഖ് എ​ബ്ര​ഹാം ജി​യോ.

    TAGS:Gulf NewsdoctorateKuwait Newsgulf news malayalam
