Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 March 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 11:53 AM IST

    സർവിസുകൾ വ്യാപിപ്പിച്ച് ജസീറ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖൈസുമ വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സർവിസുകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു ജസീറ എയർവേയ്സ്. മാർച്ച് 29 മുതൽ ലാഹോറിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വാണിജ്യ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ജസീറ എയർവേയ്‌സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സർവീസുകളാണുണ്ടാകുക.

    ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, മുംബൈ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബംഗളൂരു, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ജസീറ എയർവേയ്സ് സർവിസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. യു.എ.ഇ, ഈജിപ്ത്, ജോർഡൻ, തുർക്കിയ,ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ജസീറ സർവിസ് ഉണ്ട്.

    കുവൈത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവർ മിഷ്‌രിഫിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെയർഗ്രൗണ്ടിലെ എട്ടാം നമ്പർ ഹാളിൽ എത്തി ലഗേജ് ചെക്ക്-ഇൻ, ബോർഡിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ബസിൽ കൊണ്ടുപോകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsServicesjazeeragulfexpands
