    Posted On
    date_range 7 May 2026 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 1:44 PM IST

    ജസീറ എയർവേസ് പുതിയ സർവിസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജസീറ എയർവേസ് കുവൈത്തില്‍ നിന്നും മിലാൻ റൂട്ടുൾപ്പെടെ പുതിയ സർവിസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈദ് അവധിക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് 38 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇറ്റലിയിലെ മിലാൻ ബെർഗാമോയിലേക്ക് മേയ് 22 മുതൽ നേരിട്ടുള്ള സർവിസ് ആരംഭിക്കും.

    ടെർമിനൽ-5 ൽ നിന്ന് 11 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവിസുകളും പുനരാരംഭിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 17 രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് സർവിസുകൾ നടത്തുക. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ യാത്രാനുഭവം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ജസീറ എയർവേസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:announcesJazeera AirwaysNew services
