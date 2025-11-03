Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 9:31 AM IST

    മി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച് ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    മി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച് ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൂ​ന്നാം പാ​ദ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ച് ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ച മൂ​ന്ന് മാ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ് 13.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ അ​റ്റാ​ദാ​യം നേ​ടി. ഇ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 15.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യും 20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    2025ലെ ​ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തെ അ​റ്റാ​ദാ​യം 23 ദീ​നാ​ർ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നാം പാ​ദ പ്ര​ക​ട​നം സ​ഹാ​യി​ച്ചു. 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 60.3 ശ​ത​മാ​നം മി​ക​ച്ച വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​തു മാ​സ​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ 4.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യോ​ടെ 171.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​രു​മാ​നം നേ​ടി. മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, ഏ​ഷ്യ, ആ​ഫ്രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 64 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​യി 3.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ഹി​ച്ചു. അ​നു​ബ​ന്ധ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ലു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ, വ്യോ​മ കാ​ർ​ഗോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2004ൽ ആ​ണ് ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്. കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 5ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Financial growthJazeera AirwaysgulfnewsKuwait
    News Summary - Jazeera Airways achieves excellent financial growth
    Similar News
    Next Story
    X