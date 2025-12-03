Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:32 AM IST

    ജനുവരി അവധിക്കാലം

    ജനുവരി അവധിക്കാലം
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പൊ​തു അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി, മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​അ് മി​അ്‌​റാ​ജ് അ​വ​ധി​യും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. വാ​രാ​ന്ത്യ​അ​വ​ധി​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ ഇ​വ കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യും. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, ജ​നു​വ​രി 1-3 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി ആ​യി​രി​ക്കും. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന് ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഇ​സ്രാ​അ് മി​അ്‌​റാ​ജ് അ​വ​ധി ജ​നു​വ​രി 16 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ഴ്ച​തോ​റു​മു​ള്ള പൊ​തു അ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ 18 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​ക​രം അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ജ​നു​വ​രി 16, 17, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ധി ആ​കും. ജ​നു​വ​രി 19 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജോ​ലി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.

    Girl in a jacket

    TAGS:Gulf NewsJanuaryVacationgulf
