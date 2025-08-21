Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightജം​ഷീ​ർ അ​ലി...
    date_range 21 Aug 2025 7:41 AM IST
    date_range 21 Aug 2025 7:41 AM IST

    ജം​ഷീ​ർ അ​ലി ഹു​ദ​വി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം

    ജം​ഷീ​ർ അ​ലി ഹു​ദ​വി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നൽകിയ സ്വീ​ക​ര​ണം സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​എം.​സി.​സി ശി​ല്പ​ശാ​ല​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തി​യ ജം​ഷീ​ർ അ​ലി ഹു​ദ​വി​ക്ക് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​ഊ​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ക്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഡോ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഫ​ഹ​ദ് പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ,മു​സ്ത​ഫ ക​മാ​ൽ, റി​യാ​സ് ബാ​ബു, ഇ​യാ​സ്, അ​ഫ്സ​ൽ, സ​ലീം പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ ഹാ​ജി ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലിം നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഷാ​ഫി ആ​ലി​ക്ക​ൽ, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Jamsheer Ali Hudawi received the K.M.C.C. Malappuram District Committee
