Madhyamam
    Kuwait
    date_range 6 Oct 2025 9:26 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 9:26 AM IST

    ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ് ന​വം​ബ​റി​ൽ തു​റ​ക്കും

    ഇ​വി​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 300ഓ​ളം പ​ക്ഷി ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ് ന​വം​ബ​റി​ൽ തു​റ​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ് ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വ് ന​വം​ബ​റി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​ക്കും. ശൈ​ത്യ​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​കും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി വ​ലി​യ ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ൾ ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വി​ന്റെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്.

    ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​ങ്കേ​ത​മാ​യ ഇ​വി​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 300ഓ​ളം പ​ക്ഷി ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ട​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് വ​ള​രു​ന്ന ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ളും അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ 70ഓ​ളം സ​സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ജ​ഹ്‌​റ നേ​ച്ച​ർ റി​സ​ർ​വി​ന്റെ സ​മ്പ​ത്താ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക് ഖു​വൈ​സ​ത്ത് മു​ത​ൽ തെ​ക്ക് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് വ​രെ ഏ​ക​ദേ​ശം 18 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശം.

    X