Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    28 Dec 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:34 AM IST

    ക​ലാ, പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജ​ഹ്‌​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സീ​സ​ൺ

    ക​ലാ, പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജ​ഹ്‌​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സീ​സ​ൺ
    ജ​ഹ്‌​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സീ​സ​ൺ പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​വ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ഹ്‌​റ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വി​വ​രി​ച്ച് റെ​ഡ് പാ​ല​സി​ൽ ര​ണ്ടാം ജ​ഹ്‌​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സീ​സ​ൺ തു​ട​രു​ന്നു. വേ​ൾ​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ (ഡ​ബ്ല്യു.​സി.​സി) സ്ഥി​രം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​യേ​റ്റീ​വു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പൈ​തൃ​ക, ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ക​ലാ, പൈ​തൃ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ൺ എ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ, ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലെ​റ്റേ​ഴ്സി​ലെ (എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ.‌​എ​ൽ) പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റെ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ജ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ റെ​ഡ് പാ​ല​സി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ദി​വ​സ​വും വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​വ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

    News Summary - Jahra Cultural Season with Art and Heritage Exhibitions
