    date_range 3 Sept 2025 11:26 AM IST
    date_range 3 Sept 2025 11:26 AM IST

    ജേ​ക്ക​ബ് ബേ​ബി​ക്കും ജി​നി ജേ​ക്ക​ബി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ജേ​ക്ക​ബ് ബേ​ബി​ക്കും ജി​നി ജേ​ക്ക​ബി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ജേ​ക്ക​ബ് ബേ​ബി​ക്കും ജി​നി ജേ​ക്ക​ബി​നും ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം

    റ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് കാ​ന​ഡ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ജേ​ക്ക​ബ് ബേ​ബി​ക്കും ജി​നി ജേ​ക്ക​ബി​നും എ​റ​ണാ​കു​ളം റ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഏ​രി​യ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി​രു​ന്നു ജേ​ക്ക​ബ് ബേ​ബി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​താ​വേ​ദി ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി​രു​ന്നു ജി​നി ജേ​ക്ക​ബ്. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് മാ​റ്റം.

    മം​ഗ​ഫ് ഡ്രീം​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നി​ൽ സ്ക​റി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ​ശി​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ബി, നൈ​ജി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജ​ൻ, ജോ​സ്, നൂ​ര്‍ജ​ഹാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Gulf NewsFarewellKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Jacob Baby and Ginny Jacob were given a farewell
