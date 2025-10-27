Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 9:07 AM IST

    ഐ​വ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് പ​ഠ​ന​സം​ഗ​മം

    ഐ​വ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് പ​ഠ​ന​സം​ഗ​മം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ​വ) ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘ചാ​റ്റ് വി​ത്ത് ജി.​ഐ.​ഒ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ഠ​ന​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘ത​ഖ്‍വ​യും, അ​നു​സ​ര​ണ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജി.​ഐ.​ഒ കേ​ര​ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്ര ഷി​ഹാ​ബ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. അ​സ്സ ഖ​ദീ​ജ​ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഐ​വ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മി​യ ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ​വ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്മ ഷ​രീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സ്‌​വ ഖാ​ലി​ദ് ഗ​സ്സ​യെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. നൂറിൽപ​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ വാ​ഹി​ദ ഫൈ​സ​ൽ സ​മാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

