ഐവ ഗേൾസ് വിങ് പഠനസംഗമംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇസ്ലാമിക് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ (ഐവ) ഗേൾസ് വിങ് കുട്ടികൾക്കായി ‘ചാറ്റ് വിത്ത് ജി.ഐ.ഒ’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഓൺലൈൻ പഠനസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.
‘തഖ്വയും, അനുസരണവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ജി.ഐ.ഒ കേരള സെക്രട്ടറി അഫ്ര ഷിഹാബ് വിദ്യാർഥിനികളുമായി സംവദിച്ചു. അസ്സ ഖദീജ ഖിറാത്ത് നടത്തി. ഐവ പ്രസിഡന്റ് സമിയ ഫൈസൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഐവ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നജ്മ ഷരീഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അസ്വ ഖാലിദ് ഗസ്സയെ സ്മരിക്കുന്ന ഗാനം ആലപിച്ചു. നൂറിൽപരം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. ഗേൾസ് വിങ് കൺവീനർ വാഹിദ ഫൈസൽ സമാപനം നിർവഹിച്ചു.
