Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐവ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ വനിത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 May 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 10:06 AM IST

    ഐവ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ വനിത സംഗമവും സമ്മാന വിതരണവും

    text_fields
    bookmark_border
    ഐവ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ വനിത സംഗമവും സമ്മാന വിതരണവും
    cancel
    camera_alt

    ഐവ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ വനിത സംഗമത്തിൽ സമീർ കോക്കൂർ സംസാരിക്കുന്നു 

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഐവ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ വനിതാ സംഗമം ഫഹാഹീൽ യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ നടന്നു. ഐവ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സോജ സാബിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫാത്തിമ സോനു ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. ‘ഇസ്ലാമിലെ വനിത’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സമീർ കോക്കൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. റമദാനിൽ ഐവയുടെ കീഴിൽ നടത്തിയ ഖുർആൻ ക്വിസ്, ഗേൾസ് വിങ്‌ കുട്ടികൾക്ക് ‘ഖുർആൻ അത്ഭുതങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല’ എന്ന വീഡിയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ മൽസരം എന്നിവയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു.

    ഐവ ഫഹാഹീൽ ഏരിയ വനിത സംഗമ സദസ്സ്


    ഐവ ഖുർആൻ ക്വിസിൽ ലിഷ ശിഹാബ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും, നൂറ നിസാഫ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും, സോജ സാബിക് , ശിബിലി ഷെക്കീബ് എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. സഹല അസീസ് , സബീന സമീർ , അഫീഫ ഉസാമ എന്നവർ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും കാരസ്ഥമാക്കി. ഗേൾസ് വിങ് കുട്ടികൾക്ക് നടത്തിയ ക്വിസിൽ ഷൻസ സലീം ഒന്നാം സ്ഥാനവും, ഫയ്ഹ ഫാത്തിമ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, മിൻഹ സുധീർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സുമി നിയാസ് സമ്മാന വിതരണം നിർവഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ജസ്ന ബാസിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. സെമിയത്ത് യൂനുസ്, സഹല അസീസ്, അഫീഫ ഉസാമ എന്നിവർ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iwaprize distributionAiwa Fahaheel
    News Summary - Iwa Fahaheel Area Women's Gathering and Prize Distribution
    Similar News
    Next Story
    X