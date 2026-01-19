Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഐവ സാൽമിയ ഏരിയ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 11:57 AM IST

    ഐവ സാൽമിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    iva members
    cancel
    camera_alt

    ജസീറ ആസിഫ്, നിഷ ആസിഫ്, ശബ്ന ആസിഫ്

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇസ്‍ലാമിക് വിമൻസ്‌ അസോസിയേഷൻ (ഐവ കുവൈത്ത്‌) സാൽമിയ ഏരിയ, സാൽമിയ, അമ്മാൻ യൂനിറ്റ്‌ 2026-2027 വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സാൽമിയ സെന്‍ട്രല്‍ ഹാളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളായ ജൈഹാൻ സജീർ, മുബീന ഫിറോസ് എന്നിവർ നിയന്ത്രിച്ചു.

    സുമയ്യ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഖിറാഅത്തും ഹഫ്സ ഇസ്മാഈൽ സ്വാഗതവും പറഞ്ഞു. സാൽമിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികൾ: ജസീറ ആസിഫ് (പ്രസി), ഹബീന താജുദ്ദീൻ(വൈ. പ്രസി), നിഷ ആസിഫ് (സെക്ര), ശബ്ന ആസിഫ് (ട്രഷ), ഹഫ്സ ഇസ്മാഈൽ (തർബിയത്ത്), ഹുസ്ന നജീബ് (ഗേൾസ് വിങ് കൺവീനർ). സാൽമിയ: ബനീഷ റസാഖ് (പ്രസി), സുനീബ അസീസ് (സെക്ര), ഷുജാത് റിഷ്ദിൻ (ട്രഷ). അമ്മാൻ: ഹബീന താജുദീൻ(പ്രസി), ആബിദ സുമി(സെക്ര), മുഫീദ അഫ്സൽ (ട്രഷ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwaitgulf news malayalam
    News Summary - IVA Salmiya Area members
    Similar News
    Next Story
    X