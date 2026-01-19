ഐവ സാൽമിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികൾ

ഐവ സാൽമിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇസ്ലാമിക് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ (ഐവ കുവൈത്ത്) സാൽമിയ ഏരിയ, സാൽമിയ, അമ്മാൻ യൂനിറ്റ് 2026-2027 വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സാൽമിയ സെന്ട്രല് ഹാളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളായ ജൈഹാൻ സജീർ, മുബീന ഫിറോസ് എന്നിവർ നിയന്ത്രിച്ചു.
സുമയ്യ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഖിറാഅത്തും ഹഫ്സ ഇസ്മാഈൽ സ്വാഗതവും പറഞ്ഞു. സാൽമിയ ഏരിയ ഭാരവാഹികൾ: ജസീറ ആസിഫ് (പ്രസി), ഹബീന താജുദ്ദീൻ(വൈ. പ്രസി), നിഷ ആസിഫ് (സെക്ര), ശബ്ന ആസിഫ് (ട്രഷ), ഹഫ്സ ഇസ്മാഈൽ (തർബിയത്ത്), ഹുസ്ന നജീബ് (ഗേൾസ് വിങ് കൺവീനർ). സാൽമിയ: ബനീഷ റസാഖ് (പ്രസി), സുനീബ അസീസ് (സെക്ര), ഷുജാത് റിഷ്ദിൻ (ട്രഷ). അമ്മാൻ: ഹബീന താജുദീൻ(പ്രസി), ആബിദ സുമി(സെക്ര), മുഫീദ അഫ്സൽ (ട്രഷ).
