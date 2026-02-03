Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 9:00 AM IST

    ഐ​വ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഫാ​ത്തി​മ റ​സാ​ൻ, ഹം​ന ഐ​ഷ, അ​സ് വ ​ഖാ​ലി​ദ്, സു​ഹ

    ഫാ​ത്തി​മ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ​ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ​വ) ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് മീ​റ്റും 2026-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ന​ട​ന്നു.​

    ഏ​രി​യ ഗേ​ൾ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ വാ​ഹി​ദ ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.​ഫാ​ത്തി​മ റ​സാ​ൻ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഷം​ല ഹ​ഫീ​സ് സ്റ്റ​ഡി ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു.​ന​ബ നി​മാ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ഫ അ​ഫ്താ​ബ് സ​മാ​പ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.​പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ : ഫാ​ത്തി​മ റ​സാ​ൻ (പ്ര​സി), അ​സ് വ ​ഖാ​ലി​ദ് (വൈ. ​പ്ര​സി), ഹം​ന ഐ​ഷ(​സെ​ക്ര), സു​ഹ ഫാ​ത്തി​മ (അ​സി.​സെ​ക്ര).

