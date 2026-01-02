Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:29 AM IST

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും

    കാ​റ്റും, മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും; ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു
    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യം ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക്. നി​ല​വി​ൽ ത​ണു​ത്ത വാ​യു​പി​ണ്ഡം കു​വൈ​ത്തി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും മേ​ഘ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും. ഉ​പ​രി​ത​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​സ​വും ത​ണു​ത്ത​തും ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ വാ​യു​പി​ണ്ഡ​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഖ്യാ മാ​തൃ​ക​ക​ളും കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റും സ​ജീ​മാ​കും. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 28 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റ് വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വീ​ശും. വൈ​കു​ന്നേ​രം നേ​രി​യ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 19 മു​ത​ൽ 21 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്. ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. മി​ത​മാ​യ കാ​റ്റ് വീ​ശും. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 11 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വും ത​ണു​പ്പു​ള്ള​തു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 12 മു​ത​ൽ 38 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 17 മു​ത​ൽ 19 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ​താ​കും. നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല നാ​ലു മു​ത​ൽ ആ​റു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്.

    ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ ത​ണു​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു. വൈ​കു​ന്നേ​രം ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് പ്ര​ക​ട​മാ​യി. രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    News Summary - It will get colder in the coming days
