വരും ദിവസങ്ങളിൽ തണുപ്പ് വർധിക്കുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യം കനത്ത തണുപ്പിലേക്ക്. നിലവിൽ തണുത്ത വായുപിണ്ഡം കുവൈത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതായും വരുംദിവസങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞും മേഘങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് വർധിക്കും. ഉപരിതല ഉയർന്ന മർദ സംവിധാനത്തിന്റെ വികാസവും തണുത്തതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ വായുപിണ്ഡവും രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി കാലാവസ്ഥ ഭൂപടങ്ങളും സംഖ്യാ മാതൃകകളും കാണിക്കുന്നു. നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കാറ്റും സജീമാകും. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വെള്ളിയാഴ്ച കാലാവസ്ഥ മിതമായിരിക്കും. മണിക്കൂറിൽ എട്ടു മുതൽ 28 കിലോമീറ്റർ വരെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കാറ്റ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് വീശും. വൈകുന്നേരം നേരിയ മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പരമാവധി താപനില 19 മുതൽ 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ്. കടൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയിരിക്കും. രാത്രിയിൽ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. മിതമായ കാറ്റ് വീശും. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിയ മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ താപനില ഒമ്പതു മുതൽ 11 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ്. ശനിയാഴ്ച ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും തണുപ്പുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 12 മുതൽ 38 കിലോമീറ്റർ വരെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരമാവധി താപനില 17 മുതൽ 19 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകും.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി തണുപ്പ് നിറഞ്ഞതാകും. നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ഉണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ താപനില നാലു മുതൽ ആറു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ്.
കടൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയിരിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച പകൽ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ചിലയിടങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് പ്രകടമായി. രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് വർധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register