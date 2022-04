cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത്​ സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​വ​ഴി അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 13,000 വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ.

2017ലാ​ണ് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​യി പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര​പ​ദ്ധ​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പു​തി​യ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് 79,000 വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. 2022 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദേ​ശി സാ​ന്നി​ധ്യം 66,000 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. അ​താ​യ​ത് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 13,000 വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​യി. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്. മ​റ്റു മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും വ​കു​പ്പു​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണം ഏ​റ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​കെ 2022 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന്​ ​മു​മ്പാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. Show Full Article

