Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ്:...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:04 AM IST

    ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ്: 18ന് ​ബാ​ങ്ക് അ​വ​ധി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ്: 18ന് ​ബാ​ങ്ക് അ​വ​ധി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ് പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ജ​നു​വ​രി 18ന് ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ബാ​ങ്കി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ബി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് (സി.​ബി.​കെ) പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ജ​നു​വ​രി 19ന് ​ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​ബി.​എ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ അ​ൽ എ​സ്സ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്റാ​അ് മി​അ്റാ​ജ് പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ജ​നു​വ​രി 18ന് ​രാ​ജ്യ​ത്ത് നേ​ര​ത്തെ പൊ​തു​അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി എ​ന്നീ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​ക്കൊ​പ്പം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യി​ലെ അ​വ​ധി കൂ​ടി ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Isra'i Miraj: Bank holiday on the 18th
    Similar News
    Next Story
    X