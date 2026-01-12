ഇസ്റാഅ് മിഅ്റാജ്: 18ന് ബാങ്ക് അവധിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇസ്റാഅ് മിഅ്റാജ് പ്രമാണിച്ച് ജനുവരി 18ന് ഞായറാഴ്ച പ്രാദേശിക ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് കുവൈത്ത് ബാങ്കിങ് അസോസിയേഷൻ (കെ.ബി.എ) അറിയിച്ചു.
കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സി.ബി.കെ) പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് ജനുവരി 19ന് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കെ.ബി.എ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ശൈഖ അൽ എസ്സ പറഞ്ഞു. ഇസ്റാഅ് മിഅ്റാജ് പ്രമാണിച്ച് ജനുവരി 18ന് രാജ്യത്ത് നേരത്തെ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴം, വെള്ളി എന്നീ വാരാന്ത്യ അവധിക്കൊപ്പം ഞായറാഴ്ചയിലെ അവധി കൂടി ചേരുന്നതോടെ തുടർച്ചയായി മൂന്നുദിവസം അവധി ലഭിക്കും. അതേസമയം, അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള സഥാപനങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കും.
