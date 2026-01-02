Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:45 AM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    സ്ഥി​ര​ത​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ തു​നൈ​ബ് ഒ.​ഐ.​സി

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ഹ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി ഏ​കീ​കൃ​ത​വും അ​വി​ഭ​ക്ത​വു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ലും ഒ.​ഐ.​സി സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ തു​നൈ​ബാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ‘സൊ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ്’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സോ​മാ​ലി​യ​യി​ലെ ഭൂ​മി വി​ഭ​ജി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സൊ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ് എ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ര​സി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​വും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ അ​ത് അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ൽ തു​നൈ​ബ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഒ.​ഐ.​സി​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ തു​നൈ​ബ് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

