Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:09 AM IST

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്കം

    ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്ത് കു​വൈ​ത്തും അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും
    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്കം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്ക​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്ത് കു​വൈ​ത്തും അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും. കു​വൈ​ത്ത്, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, ജി​ബൂ​തി, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, ഗാം​ബി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, ലി​ബി​യ, മ​ലേ​ഷ്യ, നൈ​ജീ​രി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​റ​ബ് ലീ​ഗും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​നും (ഒ.​ഐ.​സി) സം​യു​ക്ത​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നീ​ക്കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​യും സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം, കു​ടി​യേ​റ്റ നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യു​ടെ (ഐ.​സി.​ജെ) നി​ല​പാ​ടും പ്ര​സ്താ​വ​ന സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും, യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വ​ഴി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​രു​തെ​ന്നും ഐ.​സി.​ജെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ത്തി​നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നും സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പ്രാ​ഥ​മി​ക അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    News Summary - Israel moves to seize West Bank
