Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 12:18 PM IST

    യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി; കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി; കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​​ല​​സ്തീ​​ൻ അ​​ഭ​​യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി​​യു​​ള്ള യു.​​എ​​ൻ ദു​​രി​​താ​​ശ്വാ​​സ ഏ​​ജ​​ൻ​​സി​​യാ​​യ യു.​​എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ​​യു​​ടെ കി​​ഴ​​ക്ക​​ൻ ജ​​റൂ​​സ​​ല​​മി​​ലെ ആ​​സ്ഥാ​​നം ത​​ക​​ർ​​ത്ത ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ന​ട​പ​ടി കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ച്ചു.അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ടും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മാ​നു​ഷി​ക ക​ട​മ​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട​തും കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബു​​ൾ​​ഡോ​​സ​​റു​​ക​​ളു​​മാ​​യി എ​​ത്തി​​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​​ന്യം മ​​തി​​ൽ​​ക്കെ​​ട്ടി​​ന​​ക​​ത്ത് ക​​യ​​റി യു.​​എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ കെ​​ട്ടി​​ട​​ങ്ങ​​ൾ പൊ​​ളി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ്, സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളും സം​​ഭ​​വ​സ​​മ​​യം സ്ഥ​​ല​​ത്തു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ സൈ​​ന്യം ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രു​​ടെ ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ണ്ടു​​കെ​​ട്ടു​​ക​​യും ശൈ​​ഖ് ജ​​റാ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ ആ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തു​​നി​​ന്ന് പു​​റ​​ത്താ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​താ​​യി യു.​​എ​​ൻ.​​ആ​​ർ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ ‘എ​​ക്സി’​​ൽ കു​റി​ച്ചു. ​അ​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഐ​​ക്യ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​സ​​ഭ​​യു​​ടെ പ്ര​​ത്യേ​​കാ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഗു​​രു​​ത​​ര​​മാ​​യ ലം​​ഘ​​ന​​മാ​​ണ് ഇ​​തെ​​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    News Summary - Israel destroys UNRWA buildings; Kuwait condemns
