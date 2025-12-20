Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ തു​ട​രും; മ​ഴ​ക്കു​പി​റ​കെ മ​ഞ്ഞും ത​ണു​പ്പും...

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തിൽ ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റ് വീ​ശി
    ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ തു​ട​രും; മ​ഴ​ക്കു​പി​റ​കെ മ​ഞ്ഞും ത​ണു​പ്പും...
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ഴ​ക്കു​പി​റ​കെ രാ​ജ്യം ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്ന മ​ഴ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ശ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​കാ​ശം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും രാ​ജ്യ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പും വീ​ശി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ മ​രു​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്നി​ന്ന് ഉ​പ​രി​ത​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​സ​വും ത​ണു​ത്ത വാ​യു പി​ണ്ഡ​വും മി​ത​മാ​യ​തോ വേ​ഗ​മുള്ള​തോ ആ​യ വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദി​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തിൽ ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റ് വീ​ശി. പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ കാ​റ്റ് ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​ച്ചു.

    വ​രു​ന്ന ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ​ഥ വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ ശൈ​ത്യ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന വ​സ്ത്രം ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ സീ​സ​ണി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യം. മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ക്കും. ജ​നു​വ​രി, ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക എ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ​ഥ​യെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 60 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ത​ണു​പ്പാ​ണ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ത​ണു​പ്പി​നൊ​പ്പം മ​ഞ്ഞും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് പ​ര​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത​യും കു​റ​യും.

