    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:40 PM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ലു​ണ്ട് ആ ‘​ര​ക്ഷ​ക​ൻ’

    ച്യൂ​യിം​ഗം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​, ര​ക്ഷി​ച്ച ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി
    കു​വൈ​ത്തി​ലു​ണ്ട് ആ ‘​ര​ക്ഷ​ക​ൻ’
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ണ്ണൂ​ർ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി പ​ള്ളി​ക്ക​ര​യി​ൽ ച്യൂ​യിം​ഗം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ എ​ട്ടു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ ര​ക്ഷി​ച്ച യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി. ശു​വൈ​ഖി​ൽ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    നാ​ട്ടി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്മാ​യി​ൽ. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സൈ​ക്കി​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ച്യൂ​യിം​ഗം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യോ​ടെ ഇ​വ​രെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ടം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​ട്ടി​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി പു​റ​ത്ത് അ​മ​ർ​ത്തു​ക​യും ത​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ച്യൂ​യിം​ഗം പു​റ​ത്തു​വ​രി​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. പ​ള്ളി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഷൗ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ​യും ഫ​രീ​ദ​യു​ടെ​യും എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ൾ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ ജീ​വ​നാ​ണ് സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ​ഴി ഇ​സ്മാ​യി​ലും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    സ​ഹാ​യം തേ​ടാ​നു​ള്ള കു​ട്ടി​യു​ടെ മ​ന​സ്സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ​യും സ​മ​യ​ത്തി​ന് ഇ​ട​പെ​ട്ട യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും വ​ലി​യ പ്ര​ശം​സ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത​തെ​ന്നും നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ൾ വ​ലി​യൊ​രു സ​ൽ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി ചെ​യ്യാ​നാ​യ​തി​ന്റെ സം​തൃ​പ്തി​യ​ിലാ​ണ് താ​നെ​ന്നും ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 15 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ.

