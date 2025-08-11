Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 8:41 AM IST

    അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ക്ലാ​സു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത മാ​സം ആ​രം​ഭി​ക്കും

    അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ക്ലാ​സു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത മാ​സം ആ​രം​ഭി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്ലാ​സു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. പ്രൈ​മ​റി ത​ലം മു​ത​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള മ​ദ്റ​സ ഏ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് സി​ല​ബ​സ് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മ​ണി മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച ഒ​രു മ​ണി വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ യോ​ഗ്യ​രും പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രു​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഹെ​വ​ൻ​സ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ട്. കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഫ​ർ​വാ​നി​യ, ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​ബാ​ഹി​യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ബ്ബാ​സി​യ, മ​ദ്റ​സ അ​ത്തൗ​ഹീ​ദ് ഹ​വ​ല്ലി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ലു മ​ല​യാ​ളം മീ​ഡി​യം മ​ദ്റ​സ​ക​ളും ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഫ​ർ​വാ​നി​യ , ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ബ​യാ​ൻ, ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​ബാ​ഹി​യ, മ​ദ്റ​സ സു​മ​യ്യ ജ​ഹ്‌​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ല് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം മ​ദ്റ​സ​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഡ്മി​ഷ​നും.

    മ​ല​യാ​ളം മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ അ​ബ്ബാ​സി​യ: 99771469, ഫ​ർ​വാ​നി​യ: 50111731, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ: 65975080, ഹ​വ​ല്ലി: 66977039. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ സാ​ൽ​മി​യ: 55238583, ഖൈ​ത്താ​ൻ: 65757138, സ​ബാ​ഹി​യ: 65762175, ജ​ഹ്‌​റ: 99354375

    TAGS:next monthal madrasa islamiyaKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Islamic classes to begin next month at Al Madrasa
