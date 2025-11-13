Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 13 Nov 2025 2:44 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 2:44 PM IST

    ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഫ​ർ​വാ​നി​യ മ​ദ്റ​സ പി​ക്‌​നി​ക്

    ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഫ​ർ​വാ​നി​യ മ​ദ്റ​സ കു​ട്ടി​ക​ൾ പി​ക്‌​നി​കി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഫ​ർ​വാ​നി​യ മ​ദ്റ​സ പി​ക്‌​നി​ക് ക​ബ്ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി വി​നോ​ദ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം, പ​ഠ​ന​ത്തി​നും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​നും ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്നു. കെ.​കെ.​ഐ.​സി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വി​ദ്യാ​ർി​ക​ളെ നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പാ​ക്കി തി​രി​ച്ച് മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ടീം ​ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ൾ, ക്വി​സ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ദ്റ​സ മാ​തൃ​സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചാ​രി​റ്റി കോ​ണ​ർ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യ​പ​ക​ർ, പി.​ടി.​എ, എം.​ടി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

