ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ഫർവാനിയ മദ്റസ പിക്നിക്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ഫർവാനിയ മദ്റസ പിക്നിക് കബ്ദ് റിസോർട്ടിൽ നടന്നു.
വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി വിനോദത്തോടൊപ്പം, പഠനത്തിനും സൗഹൃദത്തിനും ഊർജം പകർന്നു. കെ.കെ.ഐ.സി എജുക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ അസീസ് നരക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വിദ്യാർികളെ നാല് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ച് മത്സരം നടന്നു. വിവിധ ഗെയിമുകൾ, ടീം ആക്ടിവിറ്റികൾ, ക്വിസ്, സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നു.
രക്ഷിതാക്കൾക്കും പ്രത്യേകം മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളിൽ സംഭാവനയുടെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മദ്റസ മാതൃസഭ സംഘടിപ്പിച്ച ചാരിറ്റി കോണർ ശ്രദ്ധേയമായി. മദ്റസ അധ്യപകർ, പി.ടി.എ, എം.ടി.എ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register