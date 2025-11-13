Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 13 Nov 2025 2:46 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 2:46 PM IST

    ഇ​സ്ലാ​മാ​ബാ​ദ് സ്ഫോ​ട​നം; കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    ഇ​സ്ലാ​മാ​ബാ​ദ് സ്ഫോ​ട​നം; കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പാ​കി​സ്താ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇ​സ്ലാ​മാ​ബാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ സ​ഹ​താ​പ​വും അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഭീ​ക​ര​ത​യെ​യും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച​തും അ​ച​ഞ്ച​ല​വു​മാ​യ നി​ല​പാ​ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

