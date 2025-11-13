ഇസ്ലാമാബാദ് സ്ഫോടനം; കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പാകിസ്താൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു.
പാകിസ്താൻ സർക്കാറിനും ജനങ്ങൾക്കും അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനവും ആത്മാർഥ സഹതാപവും അറിയിക്കുന്നതായി കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു.
ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാകിസ്താന് കുവൈത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചു. എല്ലാത്തരം ഭീകരതയെയും നിരാകരിക്കുന്നതിൽ കുവൈത്തിന്റെ ഉറച്ചതും അചഞ്ചലവുമായ നിലപാടും ആവർത്തിച്ചു.
