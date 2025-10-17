Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ക​ണ്ണൂ​ർ താ​ണ മു​നീ​റു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ

    ക​ണ്ണൂ​ർ താ​ണ മു​നീ​റു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ
    ക​ണ്ണൂ​ർ താ​ണ മു​നീ​റു​ൽ ഇ​സ്‍ലം സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ണ്ണൂ​ർ താ​ണ മ​ഹ​ല്ലി​​ലെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​ഥ​മ യോ​ഗ​വും കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. പി.​കെ. അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. താ​ണ മു​നീ​റു​ൽ ഇ​സ​ലാം സം​ഘം (​എം.​ഐ.​എ​സ്) കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി. ​റ​ഷീ​ദി​ന്റെ റൂ​മി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി. ​ന​ഈം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഗാ​ലി​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പി.​കെ അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദി​ഖ് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ഗാ​ലി​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ (ചെ​യ​ർ), സി​നാ​ൻ സി​ദ്ദി​ഖ് (പ്ര​സി), റി​ഷാ​ദ് കാ​സിം (ജ​ന. സെ​ക്ര), അ​ന​സ് (ട്ര​ഷ), പി. ​റം​ഷി​ദ്, പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​സ്, എം.​പി. ഷ​ഹീ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി), പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഷാം, എം.​പി. ഷം​ഷീ​ർ, ദി​ൽ​ഷാ​ദ് കാ​സിം (ജോ. ​സെ​ക്ര), പി. ​സാ​ജി​ദ് (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ), നാ​സ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, പി.​എം. നി​സാ​ർ, സി. ​റ​ഷീ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക്ക്, ഡോ. ​ലാ​ഹി​ർ (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്), എം.​ടി ഫ​യാ​സ്, സി. ​ന​ഈം, വി. ​ഷ​ഹീ​ർ, പി. ​അ​ഫ്സ​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​സിം, സി. ​ഫൈ​സ​ൽ, സ​ഈ​ദ് ഫ​ദ​ൽ, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ, ഷ​ഹ്‌​സാം (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ്).

