Madhyamam
    Kuwait
    date_range 19 Nov 2025 11:41 AM IST
    date_range 19 Nov 2025 11:41 AM IST

    ഐ.എസ്.കെ കുവൈത്ത് വാർഷികാഘോഷം

    ഐ.​എ​സ്.​കെ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സു​നി​ൽ പ​റ​ക്ക​പാ​ട​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി : ഐ.​എ​സ്.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ആ​റാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സു​നി​ൽ പ​റ​ക്ക​പാ​ട​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ കു​റു​പ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പി.​ജി.​ബി​നു മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഡോ.​സ​രി​ത ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ന​ഴ്സി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ കീ​ർ​ത്തി സു​മേ​ഷി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ജീ​ഷ്.​പി.​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​ടി.​ഗോ​പ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ജ​ൻ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി, വി​വി​ധ​യി​നം നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട്, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഷ​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ള​ത്ത്,ബി​ജു നാ​യ​ർ, അ​നി​ൽ ആ​റ്റു​വ, സ​ജീ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ, സ​ജ​യ​ൻ വേ​ല​പ്പ​ൻ, സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    നി​തി​ൻ.​ജി.​മോ​ഹ​ൻ,ച​ന്ദ്രു പ​റ​ക്കോ​ട്, അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, എ​ൻ.​വി.​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​രി​ൻ ചെ​റു​കു​ന്നേ​ൽ, വി.​കെ.​സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, സി​ത്താ​ര ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ദീ​പ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ്രി​യ രാ​ജ്, സ​രി​ത ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്, നീ​ന ബി​ജു, മ​ഞ്ജു​ള സ​ജ​യ​ൻ, നി​ഷ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ര​ഞ്ജി​മ.​കെ.​ആ​റും, കീ​ർ​ത്തി സു​മേ​ഷും അ​വ​താ​രി​ക​മാ​രാ​യി.

