ഐ.എസ്.കെ കുവൈത്ത് വാർഷികാഘോഷം

ഐ.എസ്.കെ കുവൈത്ത് വാർഷികാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി : ഐ.എസ്.കെ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ ആറാം വാർഷികാഘോഷം അബ്ബാസിയ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സുനിൽ പറക്കപാടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ജയകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
രക്ഷാധികാരിയും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പി.ജി.ബിനു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഡോ.സരിത ആശംസകൾ നേർന്നു. കുവൈത്തിലെ മികച്ച ക്വാളിറ്റി അക്രഡിറ്റേഷൻ നഴ്സിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ കീർത്തി സുമേഷിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ സുജീഷ്.പി.ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ കെ.ടി.ഗോപകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഭജൻ, സംഗീത പരിപാടി, വിവിധയിനം നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ, വഞ്ചിപ്പാട്ട്, ഗാനമേള തുടങ്ങിയ വിവിധയിനം കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. ഷനിൽ വെങ്ങളത്ത്,ബിജു നായർ, അനിൽ ആറ്റുവ, സജീന്ദ്ര കുമാർ, സജയൻ വേലപ്പൻ, സരിത രാജൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
നിതിൻ.ജി.മോഹൻ,ചന്ദ്രു പറക്കോട്, അരുൺ കുമാർ, എൻ.വി.രാധാകൃഷ്ണൻ, സരിൻ ചെറുകുന്നേൽ, വി.കെ.സനിൽ കുമാർ, ജയകൃഷ്ണ പിള്ള, സിത്താര ജയകൃഷ്ണൻ, ദീപ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രിയ രാജ്, സരിത ഹരിപ്രസാദ്, നീന ബിജു, മഞ്ജുള സജയൻ, നിഷ പ്രശാന്ത് എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. രഞ്ജിമ.കെ.ആറും, കീർത്തി സുമേഷും അവതാരികമാരായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register